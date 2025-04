Земетресението в голям български град: Столовете се въртяха в офиса

Кадър Х

На 23 април 2025 г. в 12:49 ч. българско време беше регистрирано мощно земетресение с магнитуд 6.3 по Рихтер в района на турския град Силиври. Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН.

Епицентърът на труса се намира на около 140 км от Малко Търново, 200 км от Бургас и на приблизително 460 км от София.

Земетресението беше усетено на територията на цяла България, като най-силно – в южните и източните части на страната. Градовете Бургас, Варна, Шумен, Стара Загора, а дори и столицата София отчетоха отчетливи трусове.

„Докато работех пред компютъра, всичко започна да се тресе. Започнах да виждам размазано, а след това и столът ми започна да се върти. Оказа се, че голяма част от хората в Бургас също са усетили земетресението и обсъждат колко силно е било.“, споделя жителка на Бургас пред Vesti.bg.

Сигнали за усетено земетресение постъпват също от Ямбол, Русе, Търговище, Плевен, Кърджали, Девин, Тутракан, Габрово и десетки други населени места. Няма информация за сериозни щети или пострадали у нас.

Очаква се сеизмолозите да продължат наблюдението за евентуални вторични трусове.

