Земетресението във Венецуела отне живота на 18-годишен футболист

Снимка Пиксабей

Венецуелският футбол скърби за загубата на един от най-обещаващите си млади таланти.

18-годишният Йемверт Беротеран, футболист на UCV FC и член на младежкия национален отбор на Венецуела, е сред жертвите на разрушителните земетресения, които разтърсиха страната.

Талантът е останал затрупан под развалините повече от 24 часа, докато спасителните екипи са водили непрестанна борба с времето в опит да го открият жив.

Тъжната новина беше съобщена от журналиста Жаир Пинеда, който следеше спасителната операция отблизо, пише Блиц.

„Можем да потвърдим, че националът Беротеран не оцеля след повече от 24 часа интензивно издирване. За съжаление тялото му беше извадено изпод развалините“, написа Пинеда в социалната мрежа "X".

Редактор "Екип на Петел",

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