Земетресения с магнитуд 5 и 5,8 са регистрирани в Казахстан

Снимка Пиксабей

Министерството на извънредните ситуации на Казахстан съобщи, че тази вечер е било регистрирано заматресение около 21:22 ч. местно време (19:22 бълг. вр. - бел. ред.) в района на град Алмати, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ. Според Ройтерс магнитудът е 5,8.

Мрежата от сеизмологични станции на Националния научен център за сеизмологични наблюдения и изследвания към министерството обяви и че по-рано днес в Казахстан е било регистрирано земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер. То е било към 13:15 ч. местно време (11:15 ч. бълг. вр.), съобщи БТА.

Епицентърът на вечерното земетресение се е намирал на 316 км североизточно от Алмати, на територията на Казахстан. Трусът е бил с дълбочина 30 километра.

Най-високата изчислена интензивност е регистрирана в град Жаркент, Панфиловски район на област Жетъсу, където тя е достигнала 4-та степен. В Алмати изчислената интензивност е била 2-ра степен.

Редактор "Екип на Петел",

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