Земетресенията във Венецуела са отнели живота на 4333 души, а 16 740 са ранени

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Броят на загиналите в резултат на двете земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни, достигна 4333 души, заяви пред репортери председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес и обяви, че разпределянето на жилища за засегнатите от бедствието ще започне следващата седмица, предаде Ройтерс.

Междувременно 315 от загиналите все още не са идентифицирани, добави Родригес.

Официалният брой на ранените остава непроменен – 16 740, посочва БТА. Спасени са 6462 души, а около 17 000 са останали без дом.

Редактор "Екип на Петел",

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