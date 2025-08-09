реклама

Земетресние от 6 по Рихтер разтърси Курилските острови

09.08.2025 / 18:02 2

кадър: EMSC

Районът около Камчатка продължава да се тресе. Земетресние от 6 по Рихтер разтърси Курилските острови, отчита Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

То е регистрирано в 14:04 часа централно време или между 01:04 и 02:04 часа местно време, в зависимост от часовата зона на най-близките градове.

Магнитудът е 6 по скалата на Рихтер. Дълбочината на явлението е 10 км в Охотско море източно от Курилските острови, предаде "Фокус".

Няма обявено предупреждение за цунами.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 491788 | Одобрение: 89783
Чичо Сам да гледа Чичо Вова да не извади неговия харп, че е 100 пъти по-мощен....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
3
robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 48607 | Одобрение: 1832
чичо сам да не е извадил харпа 

