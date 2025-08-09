кадър: EMSC

Районът около Камчатка продължава да се тресе. Земетресние от 6 по Рихтер разтърси Курилските острови, отчита Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



То е регистрирано в 14:04 часа централно време или между 01:04 и 02:04 часа местно време, в зависимост от часовата зона на най-близките градове.



Магнитудът е 6 по скалата на Рихтер. Дълбочината на явлението е 10 км в Охотско море източно от Курилските острови, предаде "Фокус".



Няма обявено предупреждение за цунами.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!