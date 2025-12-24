Земни пропадания безпокоят фермери и природозащитници в Турция

Кадри Youtube

Фермери и природозащитници от Централна Турция изразяват безпокойството си относно все по-често появяващите се земни пропадания в нивите им – процес, който според експерти се дължи на продължителната суша в региона и отдръпването на подпочвените води, съобщават Ройтерс и сайтът „Дейли сабах“, цитирани от bTV.

Земни пропадания и големи дупки осейват голяма част от нивите в село Карапънар (окръг Коня), на които се отглеждат царевица, пшеница и захарно цвекло, пише Ройтерс, като отбелязва, че на места повече от 10 пропадания могат да бъдат забелязани в една нива.

Според професора по геология Фетуллах Арък, който изучава пропаданията в Техническия университет на Коня, темпът, с който карстовите пропадания в басейна на Коня се образуват, се е ускорил значително през последните години, като общият им брой вече наближава 700.

„Основната причина за увеличаването на броя им са сушата и климатичните промени, които засягат целия свят от 2000-те години насам. В резултат на засушаването нивото на подпочвените води спада всяка година“, коментира пред Ройтерс Арък.

По думите му темпът на спадане на нивото на подпочвените води в района на Коня е достигнал 4 до 5 метра годишно, спрямо половин метър годишно през първото десетилетие на века, което подсилва опасенията на фермерите в един от основните селскостопански райони на Турция.

Според експерти за появата на подобни пропадания допринасят не само засушаването и отдръпването на подпочвените води, но и тектоничната активност на региона и прекомерното извличане на подпочвени води, особено за напояване в селското стопанство, отбелязва „Дейли сабах“.

Все по-честата поява на подобни образувания в нивите в Централна Турция предизвиква призиви за по-устойчиво управление на водните ресурси, по-строга регулация на напояването в селското стопанство и разширен геоложки мониторинг в целия регион, като експертите предупреждават, че без координирана намеса, рисковете от слягане на земната повърхност могат да се увеличат, застрашавайки както икономическата дейност, така и обществената безопасност в един от най-продуктивните земеделски региони на Турция.

