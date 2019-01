Земните растения покълнаха на Луната

Преди почти две седмици на роботизираната лаборатория Чанъе-4 кацна на обратната страна на Луната. Освен различната измервателна и научна апаратура, на Луната бе доставен контейнер за осъществяването на неголям биологичен експеримент. Информацията съобщи централната телевизия на Китай.

На 3-ти януари Чанъе-4 успешно кацна на обратната страна на Луната, а днес китайските медии съобщиха, че земните растения са покълнали.

В рамките на този биологичен експеримент Чанъе-4 транспортира до Луната шест биологични образеца. Това са семена на памук, рапица, Arabidopsis, личинки на плодовата мушица (дрозофили), дрожди и яйца на копринена буба. Всички образци са поставени в специален контейнер със затворена екосистема, в който са инсталирани камери.

