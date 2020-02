Снимка: iStock, видео: "Туитър"

Земята се сдоби с нова луна, голяма колкото автомобил. Астрономи от проекта Каталина в Аризона, са видели мъждив обект да се движи бързо през небето на 19 февруари. През следващите дни специалисти от още шест обсерватории по света са наблюдавали обекта, наречен 2020 CD3, и са изчислили, че той е свързан гравитационно със Земята от около три години, предаде БТА.

Съобщение за откритието, публикувано от Центъра за малки планети, който наблюдава малки космически обекти, уточнява, че "не е открита връзка с известен изкуствен обект". Това означава, че става дума най-вероятно за астероид, прихванат от земната гравитация, докато е преминавал наблизо.

Това е едва вторият астероид, за който се установява, че е прихванат от планетата ни като мини луна. Първият 2006 RH120, остана около Земята от септември 2006 г. до юни 2007 г., след което се измъкна.

Според други симулации на траекторията обаче, съдбата на мини луната е различна. Необходими са още наблюдения, за да бъде потвърдено каква ще бъде тя и дали това наистина е временна луна, а не космически отпадък.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl