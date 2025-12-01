Zen by Eve — Балийско докосване и пробуждане на духа във Варна
Сред динамиката на градския живот има едно място, където времето спира да бърза. Място, в което ароматът на сандалово дърво и нежните звуци на тибетски купи прегръщат ума и връщат човека към себе си.
Това е Zen by Eve — масажен бутик във Варна, роден от смелостта да започнеш отначало и от любовта към докосването, което лекува. Бутик, който пренася изкуството и духа на Бали тук — в сърцето на Варна.
Пътят на Ивелина или когато болката се превръща в призвание
Ивелина, създателката на Zen by Eve, е пример, че никога не е късно да промениш живота си. На 51 години, след дълги години професионален път в хотелиерството, ресторантьорството и международния туризъм, тя решава да последва детската си мечта — да лекува хората.
Майка на две деца, владееща чужди езици, и винаги с любопитен ум и дълбока душевност, тя следва интересите си в астрологията, психологията и медитацията.
Днес е на финалния етап на магистратура по психология, защото вярва, че тялото и душата са неразривно свързани:
„Когато душата страда, страда и тялото.“
След тежка физическа травма с неясна диагноза, Ивелина тръгва по пътя на себепознанието и изцелението. Започва да изучава анатомия, физиология, нервна система – опитвайки се да разбере болката отвътре. Това я отвежда до света на масажа.
Още в първите курсове инструкторите й казват: „Имаш ръка.“ И така започва новият й път — през обучения по структурна остеопатия, остеоестетика, тайландски масаж, юмейхо, докато един ден не заминава за остров Бали.
Бали — островът, който събужда ръцете и сърцето
На Бали Ивелина се потапя в света на ритуалния балийски масаж – изкуство, което преплита древни техники, дъх, интуиция и енергия. В академията, където се обучава, често я наричат Magic hands – „вълшебни ръце“. Тя се усмихва скромно, но вътрешно разбира, че това е нейният път.
Вдъхновена от майсторството и духовността на балийските терапевти, тя се завръща във Варна с ясна мисия: да създаде убежище за релакс, възстановяване и вътрешен мир, където всеки човек може да се освободи от стреса и напрежението на съвременния живот.
Zen by Eve — когато Бали срещне Варна
Така се ражда Zen by Eve — масажен бутик в кв. „Чайка“, изграден с внимание, грижа и дълбока осъзнатост.
Тук всеки детайл е ритуал — усмивка на входа, чаша ароматен чай, меки чехли, чистота, тишина и топлина.
Масажът е преживяване, което не просто отпуска мускулите. То възстановява баланса между ума и тялото.
От септември в бутика работят и двама балийски масажни терапевти с международен опит. Усмихнати и светли души, които носят със себе си частицата от Бали, от неговата нежност, присъствие и изкуство на докосването. Заедно със собственичката те са доказателство как любовта към професията обединява и сплотява дори три религии – християнство, хиндуизъм и мюсюлманство.
Защо Zen? Защо Eve?
Zen — защото философията на осъзнатост, простота и вътрешен покой е в основата на това място.
Eve — защото тя е символ на началото, на женската същност, на мекотата, обичта и съзиданието.
В Zen by Eve ще откриете:
Балийски, тайландски, остеопатични и интуитивни масажи
Терапии за лице и тяло с натурални продукти
Медитации и звукотерапия с тибетски купи (до 4 човека)
Консултативни и холистични практики за емоционално освобождаване
Подаръчни ваучери, които дават възможност на хората да подарят на близки и приятели здравословно преживяване, а не обичайните вещи.
Послание от Ивелина
„Никога не е късно да учиш, да мечтаеш и да започнеш отначало“.
„Нужно е само смелост и действие“.
„Zen by Eve е моят начин да подаря на хората това, което животът подари на мен — осъзнатост, покой и любов към тялото.“
„Zen by Eve е докосване, което пробужда, и място, където Бали диша през тишината, а душата намира дом“.
---
За контакти:
гр. Варна, кв. „Чайка“, бл. 203, партер
Тел.: 0879 127 103
Уебсайт: www.zenbyeve.com
Фейсбук и Инстаграм: @zenbyeve
* публикация
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта