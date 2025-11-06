Зидан спря играта на полиглот в „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Александър Димитров демонстрира знания и завиден усет, след като продължи играта си в „Стани богат“ тази вечер. Полиглотът, който говори десет езика, използва успешно и трите си жокера, и достигна бързо до въпрос за 3000 лева.

Сашо заключи сумата, а за нея бе попитан: Кой автор се хвали в автобиографични бележки, че е първият с телефон у дома и първият, използвал пишеща машина за работа?

Тук възможностите за отговор бяха Алфонс Доде, Бранислав Нушич, Марк Твен и Хенрик Ибсен.

Играчът клонеше към Твен и въпреки че не бе сигурен, се довери на предположението си, тъй като призна, че много му се играе.

Той позна и отвори въпрос за 5000 лева: Големият брат играе за „Интер“, малкият за „Ювентус“, баща им е световен шампион с Франция. Как е тяхната фамилия? - Дешан, Зидан, Тюрам и Гризман.

Александър разсъждава кратко, но бе очевидно, че опитва да налучка отговора. В крайна сметка маркира Зидан, тъй като допусна, че и други членове на фамилията освен таткото Зинедин имат успехи.

Това обаче беше грешка, тъй като ставаше въпрос за Лилиан Тюрам. Така Александър Димитров спечели 3000 лева от телевизионната игра по бТВ.

