Зима през юли: В Турция разчистват снежни преспи до езерата Икияка и Сат

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В околия Юксекова на турската провинция Хакиари борбата със снежните маси във високопланинските райони продължава с пълна сила дори и през юли. Специализираните екипи вече успяха да отворят за движение 14 километра от общо 17-километровата пътна отсечка, която беше напълно блокирана от натрупания през зимата сняг, предаде Блиц

Трасето осигурява достъп до военните бази в региона, както и до известните ледникови езера Икияка и Сат в планината Джило, разположени на 3500 метра надморска височина.

Служителите на местната Дирекция за специално управление на провинцията работят неуморно вече близо 20 дни в две отделни ключови точки.

За да помогнат на местните пастири да изкарат стадата си на високопланинските ливади, екипите използват тежка строителна и снегопочистваща техника, с която си проправят път през дебелите кубични маси сняг.

Остават за разчистване само още 3 километра от труднодостъпното трасе в планината Джило, като дейностите по пълното възстановяване на преминаването не спират.

Въпреки че в по-ниските части на региона отдавна е настъпило лятото, суровите гледки по високите върхове все още напомнят за истинска зима.

Очаква се в най-кратки срокове екипите да приключат изцяло с разчистването на пътя, за да се осигури безпрепятствен достъп до планинските дестинации.

Редактор "Екип на Петел",

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