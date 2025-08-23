Зима в България на 24 август: 1 градус

Кадър Онлайн камера Мусала

Температурите от 1 - 2 градуса се очакват в неделя сутрин на връх Мусала.

Ето какво съобщава Метео Балканс

След мощния студен атмосферeн фронт, който предизвика валежи и рязко понижение на температурите, през следващите часове въздушната маса ще се стабилизира, а вятърът ще стихне. Утре сутрин, именно това стихване и липсата на вятър ще позволят значително понижение на температурите. В котловинните полета в Западна България и Задбалканските котловини се очакват температури между 5 и 8 градуса по Целзий, а на вр. Мусала и високите върхове с надморска височина над 2700 метра – между 1 и 2 градуса по Целзий.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!