Зимата идва: Декември започва с голям студ

Според последната сезонна прогноза на Европейската служба за климатични промени (C3S), изготвена на базата на модела ECMWF, зимата 2025/26 в Европа може да започне с по-изразен студен и блокиращ характер, особено през декември, но с постепенно отслабване на сигнала и по-голяма несигурност през втората половина на сезона, пише Метео Балканс.

Тази версия на прогнозата е много подобна на нашия предишен анализ, направен вчера, базиран на модела GFS и очакваното отслабване на полярния вихър.

Подобни прогнози са полезни, защото ни дават по-точна представа какво време можем да очакваме през зимата. GFS и ECMWF са глобални атмосферни модели с висока прогностична стойност.

Декември: условия за блокиране на студен въздушна маса в Европа

Началото на зимата се очаква да бъде по-динамично и потенциално студено.

Моделите показват повишено налягане над Гренландия – знак за блокиращ режим, известен още като отрицателна фаза на Северноатлантическата осцилация (NAO–). Този модел често води до отклоняване на атлантическите циклони на юг и навлизане на по-студени арктични маси над Европа.

Допълнително, стратосферният полярен вихър (SPV) се очаква да бъде по-слаб от обичайното в началото на зимата. Това увеличава вероятността от ранно стратосферно затопляне (SSW) в края на ноември или началото на декември – явление, което често предшества периоди на студ и продължителни блокировки в Европа.

Комбинацията от слаба стратосфера, отрицателна квазибиенална осцилация (QBO–) и Ла Ниня в тропиците създава условия за по-устойчиво блокиране и повишен риск от студени нахлувания през първия зимен месец.

Януари и февруари: несигурност и конкуриращи се фактори

Втората половина на зимата изглежда по-непредсказуема.

Прогнозите сочат, че SPV ще се възстанови след възможното ранно затопляне, което ще намали вероятността от силно блокиране. С това зоналният поток (по-западен пренос на въздух) може да се засили, водейки до по-мек и променлив характер на времето.

В същото време Ла Ниня – охлаждането на тропическата част на Тихия океан – ще продължи да влияе върху атмосферната циркулация, като поддържа високо налягане над Северния Атлантик и Европа. Въпреки това, сигналът от Ла Ниня се очаква да отслабне към края на зимата, което допълнително увеличава несигурността в прогнозата.

