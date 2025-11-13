Зимата идва с полярен вихър

Пиксабей

Зимата закъснява на Балканите, но удря тежко Западна Европа

Западна Европа се подготвя за сериозно застудяване и снеговалежи през следващата седмица, докато Балканите и България ще се радват на необичайно топло за сезона време. Причината за тази метеорологична аномалия е отслабването на полярния вихър, което създава рязък контраст между западната и югоизточната част на континента, предаде Дунав мост.

Прогнозите на Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF) сочат, че в периода между 17 и 26 ноември студен фронт ще се спусне от Скандинавия към Централна и Западна Европа.

Европа замръзва, докато Балканите се затоплят

Температурите в Германия, Франция, Бенелюкс и Великобритания ще се понижат с 8 до 12 градуса под климатичната норма. Очакват се снеговалежи не само в Алпите, но и в низините на Полша и Чехия.

В същото време, България и Гърция ще останат под влиянието на топли въздушни маси. Според анализаторите от "Meteo Balkans", цитирани от специализирани метеорологични издания, температурите у нас ще достигнат и дори ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. Това затопляне ще бъде съпроводено от силни фьонови ветрове, характерни за подобни барични обстановки.

Ролята на полярния вихър

Основният двигател на тази промяна е разпадащият се полярен вихър в стратосферата. Карти на WXCHARTS показват отслабване на вихъра над Северния полюс, което позволява на арктическия въздух да "изтече" на юг.

Контрастът между студения запад и топлия югоизток ще създаде условия за силна циклогенеза над Западните Балкани.

Кога идва зимата у нас?

Топлото време в България обаче няма да продължи дълго. Синоптиците предупреждават, че към края на месеца и началото на декември студеният въздух ще достигне и нашия регион. Ако прогнозите се потвърдят, декември може да започне с устойчива зимна циркулация и снеговалежи и в нашата страна.

