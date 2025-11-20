Зимата идва в неделя
Пиксабей
Температурите достигат 22 градуса в Източна България преди рязкото застудяване
Опасно ветровито време с предупреждение за жълт код се очаква утре, 21 ноември, в Източна България и районите на север от планините. Според прогнозата на БНТ и НИМХ, поривите на южния вятър ще достигат скорост между 80 и 90 км/ч. Въпреки силния вятър, температурите ще останат необичайно високи за сезона, достигайки до 22 градуса в югоизточните райони.
Бурен вятър и температурни контрасти
Утрешният ден ще бъде разделен на две – докато в Източна България ще духа временно силен вятър и ще бъде топло (между 18° и 22°), в Западна България и планинските масиви облачността ще е значителна, придружена от валежи. В северозападните райони термометрите ще показват едва около 10 градуса.
Сняг в края на седмицата
Динамиката на времето ще достигне своята кулминация в неделя. Докато Западните Балкани вече са обхванати от снежни валежи, у нас промяната ще настъпи през нощта срещу неделя.
Прогноза по дни:
Петък (21.11): Жълт код за вятър в Източна България. Дъжд в Западна България. Топло на изток.
Събота (22.11): Ветровито, с изолирани превалявания. В Западна България – мъгли.
Неделя (23.11): Рязко застудяване. Валежи на много места, сняг в Северна България.
Понеделник (24.11): Спиране на валежите, но студено утро с отрицателни температури.
Вторник (25.11): Ново затопляне.
Времето в планините и по морето
По Черноморието утре ще духа много силен южен вятър, а температурите ще се задържат високи – до 22°. В планините обстановката ще е сложна с бурен югозападен вятър и валежи, които в масивите на Западна България ще са по-значителни.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!