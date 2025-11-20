Зимата идва в неделя

Пиксабей

Температурите достигат 22 градуса в Източна България преди рязкото застудяване

Опасно ветровито време с предупреждение за жълт код се очаква утре, 21 ноември, в Източна България и районите на север от планините. Според прогнозата на БНТ и НИМХ, поривите на южния вятър ще достигат скорост между 80 и 90 км/ч. Въпреки силния вятър, температурите ще останат необичайно високи за сезона, достигайки до 22 градуса в югоизточните райони.

Бурен вятър и температурни контрасти

Утрешният ден ще бъде разделен на две – докато в Източна България ще духа временно силен вятър и ще бъде топло (между 18° и 22°), в Западна България и планинските масиви облачността ще е значителна, придружена от валежи. В северозападните райони термометрите ще показват едва около 10 градуса.

Сняг в края на седмицата

Динамиката на времето ще достигне своята кулминация в неделя. Докато Западните Балкани вече са обхванати от снежни валежи, у нас промяната ще настъпи през нощта срещу неделя.

Прогноза по дни:

Петък (21.11): Жълт код за вятър в Източна България. Дъжд в Западна България. Топло на изток.

Събота (22.11): Ветровито, с изолирани превалявания. В Западна България – мъгли.

Неделя (23.11): Рязко застудяване. Валежи на много места, сняг в Северна България.

Понеделник (24.11): Спиране на валежите, но студено утро с отрицателни температури.

Вторник (25.11): Ново затопляне.

Времето в планините и по морето

По Черноморието утре ще духа много силен южен вятър, а температурите ще се задържат високи – до 22°. В планините обстановката ще е сложна с бурен югозападен вятър и валежи, които в масивите на Западна България ще са по-значителни.

