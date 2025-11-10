Зимата нахлува във вторник: Сняг на много места

Кадър ИИ

През нощта ще остане облачно. На много места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи от дъжд, като по-значителни по количество ще са в централните и планинските райони. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще е слаб и умерен от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 9°. Утре валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират.

Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

