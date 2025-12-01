Зимата настъпва във вторник

Пиксабей

През нощта от запад ще започне увеличение на високата облачност. Западният вятър в повечето места ще стихне и след полунощ на места в низините и около реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат минус 1° и 4°, в София – около 0°. Утре над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Над планините също ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

