Зимата ще продължи още шест седмици прогнозира мармотът Фил

илюстрация: Elena Navolotskaya, фейсбук

Мармотът Фил от град Пънксътоуни в Западна Пенсилвания предвиди, че зимата ще продължи още шест седмици - прогноза, която със сигурност е разочаровала мнозина след дългия и студен сезон, обхванал голяма част от САЩ, пише Associated Press.

Годишното предсказание и съобщението на Фил, че е видял сянката си, бяха оповестени от неговите помощници от Клуба на мармотите в града, облечени с традиционни цилиндри.

Новината беше посрещната с аплодисменти и одобрителни подсвирквания от десетките хиляди хора, които въпреки екстремния студ се събраха, за да чуят годишната прогноза и да танцуват пред главната сцена, предаде БТА.

По традиция посетителите на събитието имат възможност да се снимат с Фил след предсказанието му, но тази година беше обявено, че времето е твърде студено и помощниците му се опасяват да го държат навън прекалено дълго. Вместо това публиката беше поканена да се качи на сцената, да се обърне към тълпата и да си направи селфи.

Според клуба в Пънксътоуни, когато Фил не види сянката си, това означава ранна пролет. Ако обаче я види, следват още шест седмици зима. По традиция мармотът по-често предсказва продължителна зима, отколкото ранно настъпване на пролетта.

Годишният ритуал има повече от вековна история и произхожда от стари селскостопански традиции в Европа. Фестивалът в Пънксътоуни придобива широка популярност след филма от 1993 г. Омагьосан ден (Groundhog Day) с участието на Бил Мъри.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!