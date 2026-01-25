Зимна буря спря тока на хиляди домакинства в САЩ

илюстрация: Булфото

Хиляди полети в САЩ, насрочени за уикенда, бяха отменени заради силна буря, връхлетяла много американски щати и причинила транспортен хаос, прекъсвайки електрозахранването и блокирайки основни пътища в събота, информира "Асошиейтед прес".

Около 140 милиона души, или повече от 40% от населението на САЩ, са в повишена готовност заради неблагоприятните зимни условия в редица щати. Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи и леден дъжд от събота до понеделник, простиращи се от южния щат Ню Мексико до североизточната част на САЩ.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро“, каза метеорологът Алисън Санторели.

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации предварително разположи консумативи и екипи за издирване и спасяване в много щати, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум. „Молим всички да бъдат разумни - останете у дома, ако е възможно“, призова тя.

Докато екипи в някои южни щати започнаха да работят за възстановяване на повредените електропроводи, в събота властите в някои източни щати издадоха последни предупреждения към жителите. „Очакваме буря, каквато не сме виждали от години“, каза в събота губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил, като обяви ограничения за движението на търговски превозни средства и ограничение на скоростта до 35 мили в час (56 км/ч) по магистралите. „Това е подходящ уикенд, за да останете вкъщи“, каза тя, допълва БТА.

Според синоптици щетите от лошото време, особено в районите, засегнати от заледявания, могат да се сравнят с тези от ураган. Около 120 000 прекъсвания на електрозахранването са били регистрирани в събота, включително около 50 000 в Тексас и Луизиана, сочат данните на специализирания уебсайт poweroutage.us.

Според уебсайта за проследяване на въздушния трафик „ФлайтАуеър“ (FlightAware) около 13 000 полета са отменени този уикенд в САЩ. Всички полети на международното летище в Оклахома в събота, както и в неделя сутринта са отменени. На международното летище „Далас/Форт Уърт“, което е основен транспортен възел, в събота бяха отменени над 700 излитащи полета и почти толкова кацащи. Нарушенията на трафика имаше и на летищата в Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът, Северна Каролина. Почти всички излитащи полети от летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон, насрочени за неделя, също са отменени.

