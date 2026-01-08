Зимната обстановка в София спря автобуси и тролеи

Снимки: Фейсбук, Н. Николов

Падналата суграшица, която премина в сняг рано тази сутрин в столицата създаде проблеми с градския транспорт.

По информация на слушател на програма "Хоризонт" няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването на т.нар изкачване на улица "Опълченска", след булевард "Сливница".

По думите му, превозните средства са изчаквали към 6 часа съдействие на авариен режим по заледения участък от пътното платно и в двете посоки.

Има вероятност от закъснения на колите на градския транспорт заради зимната обстановка в София.

Заради снеговалежа част от наземните линии на градския транспорт се движат с променени маршрути като тролейбусни линии 1, 5, автобусни линии 74, 77, 82, и 86, трамвайна линия №6 към 7 часа тази сутрин, съобщиха за БНТ от Столичната община.

В София пътищата са обработени със смеси срещу заледяване, а основни улици и булеварди в града са почистени от снега.

Към момента 109 машини са на терен. В природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата от квартал "Драгалевци" към хижа "Алеко" и от квартал "Бояна" към местността "Златните мостове".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!