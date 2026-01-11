Зимни условия по пътищата във Варна и областта в неделя сутрин

илюстрация: Булфото, архив

Актуална пътна обстановка в обл. Варна

Към 07:00 ч. на 11.01.2026 г.

В условията на зимна обстановка на територията на обл. Варна са налице снеговалежи и заледявания на отделни пътни участъци, което създава предпоставки за затруднено движение.

В района на Аксаково пътната обстановка е зимна, с наличие на заледявания, като към момента пътищата са проходими.

В района на с. Аврен са констатирани заледявания на пътната настилка, като движението се осъществява при зимни условия и пътищата са проходими.

Призоваваме водачите да шофират с повишено внимание, да съобразяват скоростта с пътната обстановка, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови маневри.

Екипи на Пътна полиция са на терен и следят ситуацията с цел осигуряване на безопасността на движението и своевременна реакция при необходимост.

Особено внимание се изисква в ранните сутрешни часове поради риск от заледяване и образуване на „черен лед“.

Бъдете внимателни на пътя и съобразявайте поведението си с метеорологичните условия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!