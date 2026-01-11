Зимни условия по пътищата във Варна и областта в неделя сутрин
илюстрация: Булфото, архив
Актуална пътна обстановка в обл. Варна
Към 07:00 ч. на 11.01.2026 г.
В условията на зимна обстановка на територията на обл. Варна са налице снеговалежи и заледявания на отделни пътни участъци, което създава предпоставки за затруднено движение.
В района на Аксаково пътната обстановка е зимна, с наличие на заледявания, като към момента пътищата са проходими.
В района на с. Аврен са констатирани заледявания на пътната настилка, като движението се осъществява при зимни условия и пътищата са проходими.
Призоваваме водачите да шофират с повишено внимание, да съобразяват скоростта с пътната обстановка, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови маневри.
Екипи на Пътна полиция са на терен и следят ситуацията с цел осигуряване на безопасността на движението и своевременна реакция при необходимост.
Особено внимание се изисква в ранните сутрешни часове поради риск от заледяване и образуване на „черен лед“.
Бъдете внимателни на пътя и съобразявайте поведението си с метеорологичните условия.
