Зимните олимпийски игри ще бъдат без скиори от Русия и Беларус

Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) обяви, че съветът ѝ е гласувал против допускането на спортисти от Русия и Беларус до квалификации за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина.

Решението, взето днес от съвета на управителния орган, на практика блокира руски скиори и сноубордисти до десетки събития на Игрите през февруари, пише агенция АП, цитирани от БНР.

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на състезатели от Русия и Беларус да се състезават като "индивидуални неутрални спортисти", както направиха на миналогодишните Олимпийски игри в Париж. МОК обаче дава възможност на международните федерации, които ръководят всеки спорт, да решат дали да използват тази система в своите квалификации.

ФИС, която наложи забрана на националните отбори на Русия и Беларус през 2022 година, реши да не допуска неутрални спортисти.

Позволяването на руснаци да се състезават като неутрални спортисти би могло да причини напрежение между ФИС и предимно северноевропейските страни, които са домакини на състезанията от Световната купа, пише още АП.

