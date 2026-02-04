Зинаида Златанова: Българските граждани надраснаха политическата класа

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Няма нужда от юридическа мъгла и политиците да се правят , че решават някакви сложни правни въпроси, защото те са политически. Такива са и смяната на Висшия съдебен съвет, и „домовата книга”, това заяви в „Лице в лице” по bTV бившият правосъден министър и вицепремиер Зинаида Златанова.

Тя каза също, че българските граждани са надраснали политическата класа и са наясно д манипулациите им.

„Политиците ни дават обяснения, сякаш помним 5 минути. Сегашните управляващи са изключени от реалността”, подчерта Златанова. Тя каза, че в тази ситуация включването на Румен Радев в битката за парламента е необходимост.

„Всичко, което се прави, е да се удържи едно статукво, което е неудържимо”, отбеляза бившият правен министър, като напомни, че е дала този коментар в същото предаване още преди протестите, които свалиха правителството.

