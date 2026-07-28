Зинедин Зидан стана селекционер на Франция

Снимка уикипедия, Hadi Abyar

Зинедин Зидан вече официално е новият селекционер на Франция. Очакваната от месеци новина от лагера на “петлите” вече е факт. Зидан бе представен като новия треньор на тима от президента на Френската футболна федерация Филип Диало на специална пресконференция в Париж.

Зизу заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор на Франция 14 години. Под негово ръководство “петлите” станаха световни шампиони през 2018 г. и играха финал на Евро 2016 г. Това лято тимът загуби от бъдещия шампион Испания на полуфиналите на Мондиал 2026, пише Спортал.бг.

Първите мачове на Зидан като треньор на Франция ще бъдат в Лигата на нациите. През септември французите гостуват на Турция и Белгия, а първото им домакинство е на 2 октомври срещу Италия.

Зинедин Зидан не е работил от 2021 г., когато напусна Реал Мадрид след втория си престой като треньор на отбора. Като наставник той изведе Реал до три поредни триумфа в Шампионската лига между 2016 и 2018 г. Освен това стана два пъти шампион на Испания.

Редактор "Екип на Петел",

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