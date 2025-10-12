Златен бутон за "Юнаците" в България търси талант

Кадър БТВ

Сашо и Пепо удариха Златния бутон за децата от танцова трупа "Юнаци" от Стралджа, които дойдоха на сцената на "България Търси Талант" със своя учител Иван Петров, за да докажат, че няма невъзможни неща!

"Ние трябва да строим нова сцена след това изпълнение, защото вие я потрошихте. Такава енергия не съм виждал, никъде, никога", заяви Цитиридис.

Сашо Кадиев не издържа и обясни "Това са прекрасни ромчета. Талантът ни обединява. Това ни прави заедно. Няма никакво значение кой от каква етническа група е."

Катето Евро се разплака: "Кой знае колко им е отнел животът"

"Браво, браво", развика се Юлиян Вергов.

Коментарите не закъсняха:

"В това е целият смисъл на това предаване!

Сърце, енергия, очи пълни с НАДЕЖДА, ВЯРА И ЛЮБОВ!"

Поклон до земята за този ДАСКАЛ. Вдъхновител, обединител на тези малки деца в една цел! Дерзайте! Бъдете благословени!

Прекрасни деца! Прекрасен учител! Нямам думи! Пожелавам им никога да не губят това вдъхновение и страст в всичко което правят!! Бъдете здрави и късметлии! . Заслужен златен бутон!!!

Аз не виждам нищо по-хубаво и ценно от щастието в детските очи, особено на деца, които са "с печат" от раждането си в малкото българско градче.. Таланти много, но да накараш някого да вярва в себе си и в доброто - това е истинската сила на шоуто

Номинация за Учител.на годината веднага!

Прекрасни деца! На Коледа винаги споделям техните коледарски клипове. Заалужено отиват на финал. Успех, деца!

