Злати Йочев: Кой ще подкрепи съучениците на загиналия 15-годишен Александър Макулев?

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Темата с най-младия убит при тройните екзекуции до хижа „Петрохан“ и Околчица бе един от акцентите в „Интервюто на деня“. Водещият Златимир Йочев попита своя гост кой ще подкрепи всички съученици на загиналия 15-годишен Александър Макулев, както и всички други, които гледат, слушат и разпознават проблемите в обществото ни през последните десет дни.

Последва отговор на изпълнителния директор на Националната мрежа за децата, върху който всички трябва да се замислят.

Езикът, който употребяваме като граждани, като хора, като специалисти и като професионалисти, е изключително неетичен. Ние се затваряме в едни фразеологии, лепваме етикети на този и на онзи, правим едно, второ, изобщо говорим на хората по начина, по който не трябва да се говори, заяви Георги Богданов.

Моят апел по-скоро към възрастните, към професионалистите и към всички хора, е, че ние трябва да успокоим децата. Ние трябва като възрастни да направим така, че децата да знаят какъв е проблема, но да не ги плашим, да не ги страхуваме. Просто, когато има някакъв проблем, да знаят, че първо могат да се обърнат към родителя си. Второ, могат да се обърнат към някоя институция и към телефона за децата, който е 116 111. Това са все възможности, които трябва да се използват, допълни по бТВ той.

Богданов разки още, че утре пускат отворено писмо до медиите, което е свързано именно с това, да дадат някакви опори и жалони на родителите и на професионалистите, за да могат да се справят с тази ситуация на хаос.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!