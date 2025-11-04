Злати Йочев и БТВ със скандален бенефис за Пи Диди на рождения му ден

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Осъденият за трафик със сексуални цел рапър Пи Диди, известен и като Пъф Деди, получи подобаваща доза уважение и възхищение от сутрешния екип на bTV. Телевизията, която иначе претендира да се бори против насилието и посегателствата върху личността, не пропусна да започне сутрешния си блок със своеобразно честване на рождения му ден.

Водещият Злати Йочев пусна в ефир големият хит на изпълнителя, който всъщност е краден от Стинг и групата „Дъ Полис” за добро утро на зрителите. Единствено синоптикът Боби Лазаров се сети да напомни, че рапърът продължава да плаща всекидневно по няколко хиляди долара заради ползването на оригинала без разрешение.

Изцяло мъжкият екип реши да се забавлява с темата за партитата на Пи Диди, за които се знае, че хора са упоявани и сексуално експлоатирани. Коментарите бяха на тема дали рапърът ще има парти зад решетките и кой ще използва лубриканти в ситуацията.

„Темата взе да става опасна”, отбеляза водещият Златимир Йочев, който очевидно се усети, макар и със закъснение, че точно този сюжет не е най-подходящ за ранните часове на деня.

