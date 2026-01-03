Златимир Йочев: От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое
Кадър Фб
След Мария Цънцарова и Златимир Йочев напуска сутрешния блок на БТВ.
Ето какво съобщи той:
Приятели, за много години!
От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието!
Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в BTV. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на bTV Новините в „Интервюто на деня" със Златимир Йочев.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!