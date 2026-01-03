Златимир Йочев: От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое

Кадър Фб

След Мария Цънцарова и Златимир Йочев напуска сутрешния блок на БТВ.

Ето какво съобщи той:

Приятели, за много години!

От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието!

Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в BTV. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на bTV Новините в „Интервюто на деня" със Златимир Йочев.

