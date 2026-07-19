Златка Димитрова за цените на морето: Не е нормално гръцката салата да е 21 евро и рафтовете в супермаркета - празни

кадър: Нова тв

Все повече семейства предпочитат да пазаруват от супермаркети, тъй като е по-изгодно, отколкото да посещават заведения. Това коментира Златка Димитрова в ефира на „Събуди се”. Тя обясни, че споделя своята позиция от гледна точка на обикновен човек, потребител и пазаруващ, подтикната от видяното в супермаркета.

По думите ѝ в магазина се наблюдават препълнени колички и изключително много хора, като рафтовете са били буквално празни. „За първи път виждам такова нещо”, сподели Димитрова, която прекарва вече 26-о лято на къмпинг „Каваци” със своето семейство. Според нейните изчисления за едно четиричленно семейство са необходими между 300 и 350 евро на ден. Тази сума включва закуска, обяд, нещо следобедно и вечеря, без да се смятат допълнителни разходи за децата, престой или гориво, което прави над 2000 евро само за храна за седем дни.

Димитрова сподели конкретни примери от заведения на Черноморието, като отбеляза, че „не е нормално една гръцка салата да струва близо 40 лева”, което е 21 евро, а обикновени миди с вино са на цена от 20 евро. „Не слагам абсолютно всички заведения под общ знаменател”, уточни тя, като посочи, че със сигурност има и такива, които са много коректни, запазили са цените си и са се съобразили със ситуацията.

„Като един обикновен човек мисля, че тук държавата е виновна”, коментира Димитрова. Според нея липсва адекватен план, който да предотврати спекулата с цените при въвеждането на еврото, което създава трудности за много български семейства в икономически аспект. Тя изрази надежда, че с годините купувателната стойност на българина ще расте, за да могат семействата да си позволят нормален летен отдих по нашето Черноморие.

Редактор "Екип на Петел",

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