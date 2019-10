Златка Райкова пусна снимка и обяви какво трябва да предприеме жената, след като роди

Старите традиции повеляват,че е полезно да се пристяга корема след раждане .Аз започнах още първите дни, но с по-модерната версия- Mama Kit. Коланът не само спомага за намаляване на корема, а и на проблемните зони като талия и паласки. Много съм доволна от поснигнатия резултат ! Благодаря на @maskateertm /@maskateer.bulgaria 🔝❤️🔝❤️

A post shared by zlatkaraykova (@zlatka_raykova) on Oct 25, 2019 at 1:03am PDT