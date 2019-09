Златка Райкова роди момченце! Благо показа бебето (снимка)

Вчера е история, утре е мистерия, днес е дар от Бога, ето защо ние го наричаме подарък.” Благодаря ти,БОЖЕ,че ме дари с НЕГО!!! Благодаря ти @zlatka_raykova за това прекрасно създание BLAGO JR Обичам ви❤️

A post shared by Blagoy Georgiev (@blagogeorgiev_official) on Sep 30, 2019 at 7:36am PDT