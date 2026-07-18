Златната мина "Ада тепе" затваря окончателно

Кадър Дънди

Предстои рекултивация и пренасочване на 269 служители

Добивът на ценни метали в рудник „Ада тепе“ край Крумовград приключи след пълното изчерпване на достъпните запаси, съобщават от дъщерното дружество на канадската компания „ДПМ Металс“. Предприятието преминава към етап на закриване и демонтаж, а съдбата на настоящите 269 работници се решава чрез специализирани кариерни програми и пренасочване към други индустрии.

Закриването на минните дейности не е извънредна ситуация, а заложен етап още при стартирането на проекта. Според ръководството на дружеството, последният производствен взрив е осъществен в средата на април 2026 година. Процесът по затваряне ще се случи поетапно, като включва техническо прекратяване, демонтаж, мащабна рекултивация и последващо наблюдение на терена.

Част от наличното оборудване ще бъде разглобено и обновено, за да послужи в новия проект на компанията – Coka Rakita в съседна Сърбия. Очаква се строителството там да започне в началото на 2027 година. Успоредно с това, през юни дружеството обяви откриването на нови големи залежи от злато и мед в намиращата се край Челопеч площ „Бревене“.

Възможности за персонала

За да подпомогне своите 269 служители, на 16 юли ръководството на мината е организирало специализиран кариерен форум. Целта е хората, които предстои да бъдат освободени, да осъществят пряк контакт с потенциални нови работодатели. В събитието са се включили десет водещи компании от минната, металургичната и строителната индустрия у нас.

Засегнатите работници имат възможност да се включат в обучения по над 20 различни направления, сред които управление на тежка техника, чужди езици и технологии за възобновяема енергия. Една от обсъжданите алтернативи е преместване в другото предприятие на компанията в България – „ДПМ Челопеч“. Тази опция обаче крие предизвикателства заради различната локация и спецификата на добива, който там е изцяло подземен.

По-предприемчивите служители получават шанс да стартират собствен бизнес. Част от тях вече са регистрирали свои фирми, които са пряко финансирани със средства от специално създаден за целта фонд на дружеството в Крумовград.

Резултати и екология

През второто тримесечие на годината в „Ада тепе“ са произведени 11 000 унции златен еквивалент, като общото количество за първото полугодие достига 23 000 унции. След пълното приключване на рекултивационните дейности, 95 процента от територията на рудника ще бъде възстановена и върната към европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Редактор "Екип на Петел",

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