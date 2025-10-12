Златните верижки стават по-тънки, обиците по-леки, пръстените по-малки

Пиксабей

За задържат клиентите си, бижутерите опростяват дизайна си – крехки верижки, по-леки обици, по-малки пръстени – за да компенсират рекордните цени на металите

Покачването на цената на златото, което се разразява на световните пазари, се отразява от търговските етажи до тесните коридори на Диамантения квартал в Манхатън, където собствениците на магазини, продаващи гривни и монети, печелят от бързи сделки, предаде Блумбърг.

Скокът на цената на златото над 4000 долара за унция тази седмица означава, че разговорите в квартала Мидтаун – дестинация за търговци, които се занимават с скъпоценни камъни и метали от повече от век – са толкова за пазарните графики, колкото и за каратите и шлифовките. Купуването и продаването разбунва бижутерите, които планират стратегия около запасите си и се опитват да поддържат ритъма на промените в цените.

За Стивън Хердемиан, който повече от четири десетилетия управлява антикварен бижутериен магазин на 47-а улица, това е било луда надпревара. Продавачите излизат с „широки усмивки“, когато разберат колко са скочили цените, каза той.

„Не е забавно да купуваш злато“, каза Хердемиан от зад тезгяха, докосвайки златната верижка около врата си. „Но със сигурност е страхотно да го продаваш.“

Златото, което се търгуваше под 2000 долара само преди две години, изпревари печалбите от акциите през този век, отразявайки търсенето на инвеститорите за сигурно убежище.

След отстъпление в четвъртък, цените на златото се покачиха отново над 4000 долара в петък, след като акциите се сринаха поради опасения, че президентът Доналд Тръмп ще ескалира търговската война на САЩ.

Фундаментална промяна

Собствениците на магазини и търговците в Ню Йорк казват, че скокът в цената на метала е променил фундаментално начина, по който работят, като клиентите все повече виждат това, което някога беше луксозен аксесоар, като инвестиция или валута за спешни случаи. За някои това е спасително въже в нестабилната икономика, за други – най-доброто средство за хеджиране.

„Хората следят пазара отблизо“, каза Матю Джордж, управител на бижутериен магазин в Diamond District. „Те следят графиките и кривите, наблюдават акциите – всички се опитват да бъдат една крачка напред.“

В сърцето на квартала на 47-а улица в четвъртък движението на пешеходците беше интензивно, но основно с хора, които продаваха, а не купуваха. Една жена искаше да продаде сребърни прибори.

Друга каза, че се опитва да продаде тежки златни вериги, които са наследство от членове на семейството.

Две групи

Служителите в магазините описаха клиентите си като разделени на две групи: тези, които бързат да продадат, за да се възползват от поскъпването, и другите, които задържат стоките си, залагайки, че стойността им ще се повиши още повече.

„В началото хората продаваха като луди“, каза Джордж. Сега „чакат златото да достигне пет или шест хиляди, преди да предприемат нещо“.

Няколко врати по-надолу, Чад Бернщайн, бижутер по поръчка, разглеждаше магазините за изгодни стоки, които да препродаде на своите най-добри клиенти. Според него нестабилността е превърнала всяка сделка в преговори.

„Това, което преди струваше 1000 долара, сега струва 1800 долара, и клиентите са шокирани“, каза той. „Някои са разочаровани, че не са купили по-рано.“

За него скокът в цените е както бреме, така и благословия. Златото може да е по-търсено, но това означава, че той трябва да плаща повече.

Още в https://www.bloombergtv.bg/a/4-analizi/150883-bizhuterite-barzat-da-se-vazpolzvat-ot-poskapvaneto-na-zlatoto-nad-4000

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!