Златно момиче на България стана майка

Световната шампионка на съчетанието с пет обръча от София 2018 г. Елена Бинева стана майка!

Бившата звезда на националния ансамбъл приветства на бял свят своята първа дъщеря.

Новината в социалните мрежи съобщи бащата на бебето - Алан Аланович, предаде БТВ.

От публикацията в социалните мрежи разбираме, че малката наследница се казва Бела, а майката и бебето изглеждат в отлична форма.

Елена и Алан са заедно от няколко години. Те започнаха връзка след като тя се отказа от художествената гимнастика заради тежка контузия. Преди това Бинева спечели още сребро в многобоя от световното първенство в Пезаро през 2017.

Тя стана и европейска шампионка на съчетанието с 3 топки и 2 въжета през 2018 г.

Алан е от Узбекистан, но от години не живее там.

Двамата стартираха бизнес със заведения у нас. Първо имаха пекарна, а отскоро - кафене.

Щастлив дядо

Елена Бинева е дъщеря на Слави Бинев - президент на българската федерация по таекуондо. Той е и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет в новоизбраново ръководство на Весела Лечева.

В семейството радостта е голяма, а снимка от раждането сподели и сестрата на Елена - Вики.

