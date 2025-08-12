реклама

Златно момиче на България стана майка

12.08.2025 / 11:46 0

Кадър Инстаграм

Световната шампионка на съчетанието с пет обръча от София 2018 г. Елена Бинева стана майка! 

Бившата звезда на националния ансамбъл приветства на бял свят своята първа дъщеря. 

Новината в социалните мрежи съобщи бащата на бебето - Алан Аланович, предаде БТВ.

От публикацията в социалните мрежи разбираме, че малката наследница се казва Бела, а майката и бебето изглеждат в отлична форма. 

Елена и Алан са заедно от няколко години. Те започнаха връзка след като тя се отказа от художествената гимнастика заради тежка контузия. Преди това Бинева спечели още сребро в многобоя от световното първенство в Пезаро през 2017. 

Тя стана и европейска шампионка на съчетанието с 3 топки и 2 въжета през 2018 г. 

Алан е от Узбекистан, но от години не живее там. 

Двамата стартираха бизнес със заведения у нас. Първо имаха пекарна, а отскоро - кафене. 

Щастлив дядо

Елена Бинева е дъщеря на Слави Бинев - президент на българската федерация по таекуондо. Той е и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет в новоизбраново ръководство на Весела Лечева. 

В семейството радостта е голяма, а снимка от раждането сподели и сестрата на Елена - Вики. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама