"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

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Приказните сбогувания са рядкост във футбола. Поражението на Белгия с 1:2 от Испания на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г. най-вероятно беляза последното участие на четиримата останали представители на златното поколение на „червените дяволи“, пише Алекс Бродъртон за bbc.com.

Тибо Куртоа, Ромелу Лукаку, Кевин де Бройне и Аксел Витсел са неизменна част от националния отбор още от Мондиал 2014 в Бразилия, но последният им шанс да спечелят най-ценния трофей във футбола приключи след грешка на един от техните наследници, пише Спортал.бг.

Контузеният Куртоа, който бе заменен в средата на второто полувреме, можеше само да наблюдава как 24-годишният Сене Ламенс изпусна удар в 88-ата минута, а Микел Мерино се възползва от добавката и донесе победата на Испания.

„Ламенс изобщо не се справи добре. Миналата година не допусна подобна грешка за Манчестър Юнайтед, но тук напрежението беше съвсем различно“, каза Стивън Уорнок пред BBC Radio 5 Live.

Времето на следващото поколение ще дойде, но това беше тъжен начин старата гвардия да се сбогува. Белгийският състав, който победи Алжир с 2:1 в първия си мач от груповата фаза на Световното първенство през 2014 г., изглеждаше като отбор от звезди в разцвета на силите си. Куртоа, Де Бройне, Витсел и Лукаку започнаха като титуляри, както и Еден Азар, Муса Дембеле и Венсан Компани, а Дрис Мертенс и Маруан Фелайни се появиха от резервната скамейка.

Белгия спечели групата си при първото си участие на световно първенство от 2002 г. насам и достигна до четвъртфиналите. Четири години по-късно тимът направи още една крачка напред, достигайки полуфиналите на Мондиал 2018, а след това спечели мача за третото място. Същото поколение достигна четвъртфиналите и на европейските първенства през 2016 и 2021 г., преди да отпадне още в груповата фаза на Световното първенство в Катар през 2022 г.

Критиците твърдят, че толкова талантлив състав е трябвало да постигне повече, но за държава с население под 12 милиона души дали международен триумф изобщо е бил реалистична цел?

„За да бъдеш наричан златно поколение, трябва да спечелиш нещо златно. Едва тогава можеш да носиш това определение“, заяви испанският футболен журналист Гийем Балаге. „Очакванията в Белгия станаха изключително високи. Интересно е как хората гледат назад към това поколение, защото с Лукаку, Де Бройне, Тилеманс и Тросар те всъщност имаха много силен период. Те завършиха трети на последното световно първенство под ръководството на Роберто Мартинес, а това сякаш вече е забравено. Не съм сигурен какво повече можеше да се иска от тях. Като сравним с отбори като Англия, която също имаше свое златно поколение, с Италия, която използва богатия си опит и спечели Европейското първенство, както и с възхода на Испания, да се очаква Белгия задължително да стане световен шампион може би е прекалено.“

Наред с тези прочути имена, Леандро Тросар (31 г.), Брандън Мехеле (33), Тимоти Кастан (33), Ханс Ванакен (33) и Тома Муние (34) също най-вероятно изиграха последните си минути на световно първенство.

„Разочарован съм за онези, които може би вече няма да се върнат в националния отбор“, каза селекционерът Руди Гарсия след мача. „Взех състав, с който исках да стигнем възможно най-далеч. Исках моите ветерани, които вероятно са към края на пътя си, да имат още един последен голям момент. Жалко е, защото мисля, че всички заслужаваха да стигнат далеч на това световно първенство.“

„Мисля, че за нас започва нова ера“, заяви Куртоа преди Белгия да разгроми един от домакините на турнира – САЩ – с 4:1 в осминафиналите. „Вярно е, че все още има играчи от златното поколение, но Световното първенство в Катар не беше успешно за нас. Сега имаме ново поколение – по-млади футболисти, нови лица, които искат да постигнат велики неща и да запишат имената си в историята на белгийския футбол.“

Представителите на това ново поколение – 13 футболисти в състава са на 25 или по-малко години – определено дадоха основания за оптимизъм относно бъдещето. Нападателят Шарл де Кетеларе не беше особено резултатен в Серия А през миналия сезон, като отбеляза само три гола в 31 мача, но на Световното първенство се разписа три пъти и завърши турнира като голмайстор на Белгия, заедно с още един съотборник.

25-годишният футболист направи и една асистенция, като се справяше отлично със създаването на пространства за крилата, които да навлизат в наказателното поле. Капитанът Юри Тилеманс, на 29 години, отбеляза както изравнителния, така и победния гол при впечатляващия обрат срещу Сенегал в първия елиминационен кръг, а 24-годишният халф на Астън Вила Амаду Онана игра силно, преди да получи тежка контузия на предната кръстна връзка в мача срещу САЩ.

Едва на 24 години, Жереми Доку е футболист от световна класа, макар че не успя да повтори формата, която показа с Манчестър Сити през изминалия сезон.

„По-младите играчи в състава ще научат много от този турнир“, каза Гарсия. „Можем да се гордеем с представянето си на Световното първенство. Човек се учи чрез загубите. Не мисля, че имаме от какво да се срамуваме. Смятам, че успяхме да затрудним сериозно испанския отбор. Загубихме вратаря си, загубихме капитана си. Наложи се да сменим Кевин де Бройне, а това изобщо не беше част от предварителния ни план. Твърде много неща се объркаха и нищо не се разви така, както трябваше. Не можеш да подаряваш шансове на подобен съперник, а ние, за съжаление, го направихме няколко пъти.“

Редактор "Екип на Петел",

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