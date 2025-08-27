Златното правило за парите ви 50 - 30 - 20 пести хиляди левове

Пиксабей

Животът у нас става все по-скъп, цените на повечето стоки и услуги се вдигат - сметки, цени в магазина, наеми и почивки. Все повече семейства се питат как да спестят или как да изкарат повече пари, така че да им стигат за всичко.



Всъщност има работещи начини как да намалите разходите си, без да живеете с усещане за лишение. Дори най-дребната промяна може да донесе разлика в края на месеца. Ето кои са най-лесни и приложими начина да спестите пари, без да се чувствате ограничени.



„Ако искате да сте богати, мислете за спестяването толкова, колкото мислите за печеленето на пари“, пише Бенджамин Франклин през 1758 г.



Един от начините да държите финансите си под контрол е чрез създаването на бюджет. Един от най-популярните методи за бюджетиране е правилото 50/30/20, популяризирано от сенатор Елизабет Уорън, пише Forbes, цитиран от Dariknews.bg.



Ето как работи правилото, както и неговите предимства и недостатъци.



Числата в правилото показват какъв процент от нетния ви доход трябва да бъде разпределен в три основни категории: 50% за нужди, 30% за желания и 20% за спестявания.



Нужди (50%)



Това са разходи, необходими, за да поддържате живота си, като: Храна; Жилище (наем или ипотека); Сметки за ток, вода и др.; Транспорт; Здравеопазване; Плащания по дългове. За някои хора тук могат да бъдат включени и такси за детски градини, училища или грижи за възрастни родители.



Това са сметки и задължения, без които животът ви би бил съвсем различен. Но дори „нуждите“ могат да се управляват – например, трябва ви жилище, но не е нужно да купувате такова, което не можете да си позволите.



Желания (30%)



Това са нещата, които правят живота по-забавен: Ресторанти; Почивки; Подаръци (за други или за себе си); Нови дрехи; Стрийминг услуги; Нова техника (телевизори, компютри). Желанията не са непременно „глезотии“ – семеен отпуск, коледни подаръци или нови дрехи за училище могат да бъдат ценна част от бюджета. Но ако доходът ви бъде прекъснат, това са първите разходи, които трябва да отпаднат.

Спестявания (20%)



Останалите 20% трябва да отидат за спестявания, включително: Фонд за спешни случаи; Инвестиционни сметки; Плащания по кола; Студентски заеми; Допълнителни вноски по дългове.



Тук жертвате част от настоящото си потребление, за да помогнете на бъдещото си „аз“. Това често е най-трудната част. Разпределението на разходите зависи от конкретната ви ситуация. Това правило обаче не е реалистично за много хора – разходите често надхвърлят „позволените“ 50% за нужди.



Детски лагер, счупена техника, спешен ремонт или други допълнителни разходи трудно се побират във фиксираните проценти. При това правило съществува и риск от демотивация – ако постоянно надвишавате лимита, може да загубите увереност, че контролирате парите си.



Само 8% от българите инвестират – три пъти по-малко от средното за ЕС



Ето някои практични съвети за пестене на пари:



1. Направете си примерен бюджет



Много хора знаят колко получават, но не и колко харчат. Един прост Excel файл или приложение за финанси може да покаже къде отиват парите ви.



2. Пазарувайте в магазина с предварителен списък



Импулсивните покупки на ненужни стоки и вещи са враг номер едно на бюджета. Ако влизаш в магазина с план, шансът да изхарчиш двойно е минимален.



3. Купувай сезонни продукти



Плодовете и зеленчуците в сезона си са по-изгодни и по-вкусни. А и така ще избегнеш излишните харчове за вносни стоки.



4. Готви повече у дома



Поръчките на храна от ресторанти, и хранене „на крак“ или вечеря в ресторант излизат в пъти по-скъпо. Готвенето у дома може да намали разходите за храна наполовина.



5. Aбонаментите



Netflix, Spotify, Disney+, Yotube Premium, фитнес, приложения. Ако нещо не използваш активно – откажи го.



6. Използвай транспорта умно



Съчетание от градски транспорт, колело и споделени пътувания може да спести много. Горивото и поддръжката на автомобил са все по-сериозен разход.



7. Следи намаленията, но не купувай излишно



Намалението има смисъл, само ако наистина имате нужда от въпросния продукт. При покупка на скъпа техника, проверявайте каква е цената на няколко места, преди да купите. Следете на кое място ще бъде по-изгодно.

8. Намалете харчовете за ток и вода



Изключвай уредите от контакта, използвайте LED крушки, не оставяйте водата да тече, винаги проверявайте за нещо включено, което не се използва.



9. Първо спести, след това харчи



Един от най-старите, но златни съвети е веднага след заплата да отделите малка дума за спестявания, преди да започнете да харчите.



В крайна сметка правилото 50/30/20 не е магическа формула, а по-скоро може да ви служи като отправна точка. То може да ви помогне да мислите за парите си осъзнато и да поставяте граници между нужди, желания и бъдеще. Най-важното е да намерите собствената си „златна среда“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!