Златото и среброто поскъпнаха до нови максимуми

23.01.2026 / 07:36 0

Снимка: Пиксабей

Златото поскъпна в четвъртък с 1,31 на сто до 4901 долара за тройунция, поставяйки нов рекорд.

Това сочат данни на борсата "Комекс" (Comex). 

Котировките на среброто скочиха с 3,863 на сто до 96,500 долара за тройунция, което също е нов максимум, отбелязва БТА.

