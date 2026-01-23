Златото и среброто поскъпнаха до нови максимуми
Златото поскъпна в четвъртък с 1,31 на сто до 4901 долара за тройунция, поставяйки нов рекорд.
Това сочат данни на борсата "Комекс" (Comex).
Котировките на среброто скочиха с 3,863 на сто до 96,500 долара за тройунция, което също е нов максимум, отбелязва БТА.
