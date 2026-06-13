Златото на Земята е по-старо от Слънцето

Снимка: Пиксабей

Всеки грам злато – от банковите резерви до венчалните халки – има изненадващ космически произход, пише нюйоркското издание Space Daily. Една от най-големите загадки на астрофизиката – откъде идват благородните метали във Вселената – получи убедително обяснение след наблюдението на космическо събитие с кодовото име GW170817.

На 17 август 2017 г. две неутронни звезди в далечна галактика прекратиха своя многомилионен космически танц в катастрофален сблъсък, продължил части от секундата. Последвалата експлозия е произвела огромни количества тежки елементи, включително злато с маса, равна на около 200 Земи, и платина с маса, близо 500 пъти по-голяма от тази на нашата планета.

Обикновените звезди, които виждаме на нощното небе, не могат да създават злато. Според учените термоядреният синтез в звездните ядра достига до желязото. След тази граница образуването на по-тежки елементи изисква огромно количество външна енергия. Именно затова златото възниква чрез т.нар. r-процес – бързо улавяне на неутрони, което може да протече само при екстремни условия като тези при сблъсък на неутронни звезди, известен като килонова.

Що се отнася до нашата планета, цялото злато на Земята е създадено още преди раждането на Слънцето, посочва БГНЕС. Според изследователите облакът от междузвезден прах и газ, от който по-късно се формира Слънчевата система, вече е бил обогатен с останки от древни космически катастрофи.

Когато младата Земя е била разтопена, по-голямата част от златото е потънала към ядрото ѝ. Благородният метал, който човечеството добива днес, вероятно е достигнал земната кора значително по-късно чрез интензивното бомбардиране на планетата с астероиди след формирането на ядрото.

Въпреки това учените все още не са единодушни дали сблъсъците между неутронни звезди са единственият източник на злато във Вселената. Според част от астрофизиците подобни събития са твърде редки, за да обяснят наблюдаваните количества от благородния метал. Затова се разглеждат и други възможни източници – сред тях са колапсарите, при които масивни звезди се срутват в черни дупки, както и изключително мощните магнетари.

Така се оказва, че златото, което хората ценят от хилядолетия, е наследство от космически катастрофи, случили се милиарди години преди появата на Земята и дори преди раждането на самото Слънце.

Редактор "Екип на Петел",

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