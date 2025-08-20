Зловеща гледка на плаж край Варна: 25 обезглавени бебета делфини

Булфото

Най-вероятно те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи.

Трупове на 25 бебета делфини са изхвърлени от морето на брега на плажа в местността Кара дере. Това твърди пред Радио Варна Стефан Маринов, който се натъква на зловещата гледка на 14 и 15 август. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи. По думите му още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени.

Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега.

Той и приятели са силно ужасени от случилото се, разказа Маринов. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.

