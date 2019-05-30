Зловеща находка край Петрич! Череп, крак и чужда валута в дере. Следите водят към...

Части от човешко тяло е открил случаен минувач в дере високо в планина Беласица вчера, съобщава struma.com. На около 50 метра от горски път в дерето мъжът забелязал човешки череп, част от крак, обут в панталон, яке, в което са намерени турски лири и евро.

Находката шокирала А. А., видял части от човешко тяло, който незабавно извикал полиция. Пристигналите на място ченгета взели намерените части от човешки скелет за експертиза. Самоличността не е установена.В района няма безследно изчезнал, или издирван човек, което води към презумпцията, че вероятно става въпрос за труп на бежанец. Наличието на турски лири не изключва вероятността да е турчин. Предстоят експертизи.

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