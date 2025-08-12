Зловеща находка зад Билла в български град

Пиксабей

Вероятно е починал от инфаркт или инсулт, няма данни за насилие

Мъртъв полски гражданин бе открит тази сутрин до една от най-новите сгради в бургаския кв. Сарафово - зад хипермаркет BILLA, научи Флагман.

57-годишният мъж вероятно е издъхнал от инфаркт или инсулт.

Няма данни за насилие. Близките му вече са уведомени за трагедията, а тялото до минути ще бъде вдигнато, за да не шокира туристите.

