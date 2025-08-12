реклама

Зловеща находка зад Билла в български град

12.08.2025 / 11:30 0

Пиксабей

Вероятно е починал от инфаркт или инсулт, няма данни за насилие

Мъртъв полски гражданин бе открит тази сутрин до една от най-новите сгради в бургаския кв. Сарафово - зад хипермаркет BILLA, научи Флагман. 

57-годишният мъж вероятно е издъхнал от инфаркт или инсулт.

Няма данни за насилие. Близките му вече са уведомени за трагедията, а тялото до минути ще бъде вдигнато, за да не шокира туристите.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама