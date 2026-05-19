Змия вдигна на крак пожарната на зеленчуковия пазар в Хасково.

Сигналът е попаден малко преди обяд.

Влечугото е било забелязано от жена, която реагирала спокойно и подала сигнал на телефон 112. Малко след това змията се подплашила и се скрила в шахта в района на пазара.

За да достигнат до нея, пожарникарите отворили част от решетките на шахтата, а херпетологът Георги Русев е успял да я улови, пише nova.bg.

