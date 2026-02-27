Значителен напредък на преговорите между Иран и САЩ

кадър: Нова тв

Поредният кръг преговори между Иран и САЩ в Женева приключи след ден на значим напредък. Това съобщи министърът на външните работи на Оман Бадър Албусайди, чиято страна е посредник в преговорите. Той добави, че преговорите ще бъдат възобновени скоро, след консултации със съответните столици.

Оманският външен министър добави, че дискусии на техническо ниво ще бъдат проведени следващата седмица във Виена, където е централата на Международната агенция за атомна енергия.

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза Асошиейтед прес, цитирани от Нова.

Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.

Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група – заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак. „Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.

САЩ са струпали в Близкия изток най-голямата военна сила от инвазията си в Ирак през 2003 г. насам, а Иран от своя страна обещава да отговори на евентуална атака. Преговорите се разглеждат като последна възможност за предотвратяване на конфликт, но шансовете за споразумение остават неясни.

"Президентът изпраща двама от най-добрите си преговарящи в Женева, за да продължат опитите за постигане на възможно най-добрата сделка за американския народ. Принципът е много прост: Иран не може да притежава ядрено оръжие и ако се опита да създаде такова отново, това ще предизвика проблеми. Имаме доказателства, че се опитват да направят точно това", каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Впоследствие стана ясно, че ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН Рафаел Гроси се е присъединил към новия кръг непреки преговори между Иран и Съединените щати, които се провеждат в Женева.

Репортер на иранската държавна телевизия също потвърди участието му, като посочи, че Гроси „се е включил в разговорите, изпълнявайки на практика ролята на технически наблюдател, който може да помогне за по-точното и сериозно напредване на дискусиите“.

