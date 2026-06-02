Значителна облачност с превалявания по Черноморието

карта НИМХ

През нощта над Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места – предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно е и да прегърми. Над южните райони от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен, в Източна България – изток-югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

