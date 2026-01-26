Значителни валежи тази сутрин в Родопите, силен вятър и мъгла има на Рожен

Пиксабей

Значителни валежи са отчетени тази сутрин в Родопите, съобщиха от Метеорологичната станция на върха. Дъждовете са започнали между 3:00 и 4:00 часа сутринта. На Рожен духа силен вятър с пориви до 12 метра в секунда, има и мъгла.

Днес за областите Смолян и Кърджали е обявен оранжев код за обилни валежи от дъжд.

По данни от автоматичните метеорологични станции в област Смолян най-много дъжд е измерен в района на Пампорово – 33 литра на квадратен метър. В Смолян падналите валежи са 26 литра на квадратен метър, а на Рожен – 25 литра на квадратен метър. В Златоград количеството на валежите достига 22 литра на квадратен метър.

По информация на заместник областния управител Андриян Петров към момента няма данни за нанесени щети, като обстановката остава под наблюдение, предаде БТА.

