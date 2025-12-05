Значителни валежи в последния работен ден от седмицата

Снимка: Пиксабей

Днес ще остане облачно, на места в низините и равнините - мъгливо. На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър, съобщават от НИМХ при БАН. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, за София - около 9

В планините ще е облачно, по високите части - мъгливо. Главно в масивите от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 0.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,41 ч. и залязва в 16,53 ч. Продължителност на деня: 9,12 ч. Луната в София залязва в 8,29 ч. и изгрява в 17 ч. Фаза на Луната: пълнолуние.

В събота валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще е умерен, по Черноморието и силен. Температурите ще са с малък дневен ход от 6-7 градуса на места в Западна България до 13-14 градуса в Източна. В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Минималните температури ще са по-ниски, а дневните - по-високи с градус-два.

