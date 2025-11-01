Знаете ли, че днес е деня на гледане на кафе?

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Дали вярвате или не, дали сте ходили на такъв ритуал, но днес - 1 ноември, е Деня на гадаенето на кафе.

Не е известно със сигурност кой е инициирал този празник или кога, но интересът на много хора към езотериката и различните гадания (независимо дали са шеговити или сериозни) е вдъхновил това честване. Освен това, да се научи съдбата на човек с помощта на малки кафеени зърна е доста интересно и може да се направи у дома без много разходи.

И така, гадаенето на утайка от кафе е една от най-често срещаните прояви на ежедневния окултизъм - това е гадаене, чийто смисъл се крие в изучаването на формата на утайката от кафе, останала в чашата, след като кафето е изпито.

Учените смятат, че този метод за гадаене и предсказване на бъдещето е възникнал на Изток, когато султаните са използвали услугите на мъдреци, и е на поне седем века. Има и доказателства, че перуанците също са използвали подобен метод за гадаене. Този ритуал се появява в Европа през 16 век в Англия и след това се разпространява в други европейски страни. Италианците обаче също оспорват произхода му, тъй като утайката от кафе е била позната още в Римската империя.

Гадаенето на кафе е често срещано в много страни и общности, тъй като кафето е станало достъпно за всички. Ключът е да знаете няколко правила: смляно кафе, а не разтворимо или гранулирано, добра чиста вода, кана за турско кафе, чаша с чинийка и, разбира се, щипка приключение, за да сте готови да научите бъдещето.

Кафето за гадаене се приготвя в източен (или турски) стил - чрез варене на смлени кафени зърна в джезве, като утайката се изсипва в чашата. Докато се наслаждавате на напитката, е важно да помислите какво ви вълнува и интересува. Смята се, че по този начин вашата енергия влияе върху символите и знаците, образувани в чашата за кафе. Гадаенето с утайка от кафе обикновено включва обръщане на покрита чаша с утайка от кафе, останала от последната чаша кафе, и тълкуване на модела, който се появява. Затова е най-добре да изберете чаша без никакви дизайни или шарки.

Изкуството и значението на гадаенето, разбира се, зависят от правилното идентифициране на символите и последващото им тълкуване. Моделите на кафето включват линии, геометрични форми, числа, букви, къщи, животни, растения, човешки фигури, предмети от бита и природни символи. На всеки от тях е присвоено собствено значение. Съществуват много колекции от тълкувания на тези символи.

Въпреки че гаданията върху утайка от кафе имат много вариации, принципът е един и същ: като си приготвите кафе и го отпиете, докато размишлявате мислено върху проблема си, можете да получите отговор на въпроса си. За особено романтичните и езотерични хора можете да създадете специална атмосфера за този ритуал - създайте приглушена светлина, запалете свещи и пуснете подходяща музика.

Денят на утайката от кафе не е празник в традиционния смисъл. Той е по-скоро почит към традицията и необходимостта да се предсказва съдбата. Мнозина вярват в истинността на ритуала, докато други го смятат за забавление. Във всеки случай, това е още една причина да се насладите на чаша любима напитка и да размишлявате за бъдещето...

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!