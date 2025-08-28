Знаете ли предишното име на Стара Планина? Искат да го върнат

Пиксабей

Новосъздаденото сдружение Народна палата "Българска мяра" настоява името на Стара планина да бъде възстановено в предишната му форма - Народен Балкан. Това стана ясно на тяхна пресконференция.

"С промяната ще се върнем към нашите традиции и национална идентичност", заяви Руска Кънчева от организацията. Тя допълни, че сред другите приоритети на сдружението е запазването на българския лев като валута, което според тях е ключово за опазването на държавния суверенитет.

"Целта на "Българска мяра" е да създаде среда за равнопоставен диалог на българите", добави председателят на организацията Николай Зехирев, цитиран от БТА.

По думите му те искат да бъде създадена платформа за идеи и решения. Зехирев каза още, че ще създадат клонове на сдружението из цялата страна, както и ще се провеждат регулярни срещи из България. Зехириев допълни, че сдружението ще работи за изграждане на традиционни ценности у младите хора.

"Целим да се чуят гласовете на граждани на България, независимо от социалната прослойка, етнос или възраст. Това би изградило възможност за създаване на нови политики", каза Жени Колчакова от сдружението и посочи, че сдружението активно води диалог с обществено ангажирани неправителствени организации.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!