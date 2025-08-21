Знак, че водомерът ви е счупен

Пиксабей

Водомерът е важен елемент от всяка ВиК инсталация, тъй като измерва реалното потребление на вода и служи за изчисляване на сметките, пише vik-ilievi.com. Когато обаче водомерът се счупи или започне да отчита неправилно, възникват въпроси: кога се налага подмяна, кой отговаря за това и какви са правилата според нормативната уредба. В тази статия ще разгледаме подробно признаците за повреден водомер, задълженията на потребителите и ВиК дружествата и какви стъпки да предприемете.

Как да разберем, че водомерът е счупен?

Повредата на водомера не винаги е очевидна. В някои случаи уредът спира напълно, а в други отчита грешно. Основните признаци, че имате проблем, са:

Водомерът не отчита никакво потребление, въпреки че водата тече.

Механизмът на брояча се върти прекалено бързо или бавно, без връзка с реалното потребление.

Водомерът издава необичаен шум или е блокирал.

Има видими повреди по корпуса или стъклото.

Забелязвате значителна разлика между сметките и реалното потребление.

Кога водомерът трябва да се подмени?

Подмяната на водомер се налага както при явни повреди, така и поради изисквания за периодична проверка и метрологичен контрол. Ето в кои случаи се извършва смяна:

При счупване или видими дефекти на водомера.

Когато уредът не функционира и не отчита преминаването на вода.

При доказана неточност в отчитането след проверка.

След изтичане на срока за метрологична проверка (обикновено на всеки 10 години за битови водомери).

При нерегламентирана намеса или повреда на пломбата.

Кой носи отговорност за подмяната на водомера?

Отговорността за водомера зависи от това дали става въпрос за индивидуален или общ водомер. Законодателството и правилата на ВиК дружествата определят ясно кой поема разходите и ангажимента:

Индивидуален водомер – собственост е на потребителя. Подмяната, ремонтът и проверките са задължение на собственика на жилището или наемателя, който го ползва.

Общ водомер за вход – собственост е на ВиК дружеството. То носи отговорност за неговата поддръжка, смяна и отчетност.

Потребителят е длъжен да осигури достъп на ВиК специалисти за монтаж, пломбиране и отчет.

Какви са стъпките при подмяна на водомера?

Когато установите, че водомерът е повреден, следвайте тези стъпки, за да решите проблема по най-правилния начин:

Свържете се с местното ВиК дружество и подайте сигнал за повреда.

Ако водомерът е индивидуален – закупете нов, одобрен модел, отговарящ на изискванията за метрология.

Назначете монтаж от лицензирана фирма или ВиК специалист.

Осигурете пломбиране и въвеждане в експлоатация от ВиК дружеството.

Пазете документацията за монтаж и пломбиране, тъй като е необходима при бъдещи проверки.

