Знак на живот от Шумахер

Какво е състоянието на Михаел Шумахер? Има ли надежда отново да стане предишния човек? Все въпроси, на които от 11 години няма отговори.

Състоянието на 7-кратния световен шампион във Формула 1 се пази ревностно от близките му. Но от време на време се намира някой, който да издаде малко информация.

Стефан Л'Ермит, репортер от реномирания френски "Екип" даде лъч надежда на феновете на Шумахер, предаде БТВ

"Не бих казал, че е добре, но може би се подобрява, тъй като по същество не разполагаме с изчерпателна информация", коментира той в интервю за Le Grand Recit.

Той се позовава на информацията, че през настоящата година Шумахер е подписал състезателна каска за благотворително събитие.

"Дали жена му е държала ръката? Не знаем точно, но това е първият път, когато имаме някакъв положителен знак, почти знак на живот", коментира Л'Ермит, цитиран от английското издание "Мирър".

С изключително трогателен жест Шуми даде своя принос към благотворителна акция, като подписа състезателна каска, която ще бъде предложена на търг за набиране на средства за фондацията Race Against Dementia, ръководена от сър Джаки Стюарт.

Пилето, който не се е появявал публично след тежкия инцидент на ски през декември 2013 г., подписа каска с инициалите "MS" с помощта на съпругата си Корина.

Въпреки това, Л'Ермит подчерта, че не разполага с пряка информация за промени в състоянието на бившия пилот на "Ферари" и вярва, че германецът все още не може да говори или да комуникир

